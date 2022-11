Tennis | Casper Ruud | “Alcaraz e Rune sono impressionanti e hanno già vinto titoli importanti”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Dal 13 al 20 novembre a Torino le ATP Finals 2022 terranno banco. Gli otto “prescelti” si confronteranno per il titolo di Maestro e tra questi ci sarà anche il norvegese. Una stagione eccellente quella del norvegese, capace di spingersi alla Finale di ben due Slam: al Roland Garros e agli US Open. In entrambe le situazionistati due spagnoli a impedirgli di aggiudicarsi il Major: nel primo caso Rafael Nadal, nel secondo Carlos. Un Nadal che sarà presente anche alle Finals in Italia, mentreè stato costretto a rinunciare a causa di un infortunio. Nel Media Day,ha parlato dell’evoluzione del massimo circuito internazionale del, sottolineando la forza di alcuni giocatori della nuova generazione: “Sicuramente ...