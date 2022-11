Tegola Sinner | salta anche la Davis | ' La mano non è guarita | doloroso rinunciare'

(Di sabato 12 novembre 2022) Finisce nel peggiore dei modi per Jannike l'Italia la stagione 2022. L'allievo di Simone Vagnozzi non è guarito dal problema alladestra che lo aveva fermato a Parigi Bercy e non giocherà ...

Janniknon giocherà le Finals 8 di Coppa Davis. L'infortunio alla mano rimediato a Parigi - Bercy, l'... Una bruttaper capitan Volandri, in ambasce anche per l'altro dei suoi due ...Gli ultimi esami hanno convinto il team dia non rischiare di forzare. Un dietrofront inaspettato, visto che fino a pochi giorni fa il giocatore si diceva ansioso di cominciare l'avventura in ...Il campione azzurro ha annunciato che non potrà rispondere alla convocazione del capitano Volandri a causa di un infortunio alla mano destra non ancora superato: "È stata una decisione molto difficile ...Una tegola si abbatte sull'Italia a poche settimane dalle Finali di Coppa Davis in Spagna. Jannik Sinner ha annunciato via social che non potrà rispondere alla convocazione del capitano Filippo Voland ...