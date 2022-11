TALE E QUALE SHOW | ANTONINO VINCE LA 12° EDIZIONE | I VIP DEL TORNEO DEI CAMPIONI

Si tratta di norma, non toccata dalla legge di riforma, in base allacontro "i provvedimenti ... Sul punto è stato osservato come, dalla formulazione didisposizione, discenda che, di fronte ...Poi Gesù disse qualcosa di inaudito a proposito del ritratto , qualcosa che più di ogni altra ne rivela il valore, l'unicità: 'Il mio sguardo da quest'immagine èal mio sguardo dalla ...Se non fosse per i cartelli della Ztl apparrsi attorno alle principali vie del Carmine quattro giorni fa, tutto sembrerebbe tale e quale a venerdì scorso. Gente in piedi e gente seduta ai tavolini, lo ...La puntata finale di Tale e Quale Show 2022 ha eletto il vincitore e i sei partecipanti al torneo di venerdì prossimo ...