Superbonus | Unimpresa | Con lo stop ai crediti fiscali migliaia di aziende a rischio usura

(Di sabato 12 novembre 2022) Il nuovo blocco del sistema delcorre il pericolo di generare una crisi di liquidità per decine didiitaliane e di fermare, conseguentemente, una parte rilevante dei cantieri edilizi. A questa rilevante crisi di liquidità le imprese potrebbero far fronte ricorrendo a forme illegali di approvvigionamento di denaro offerto da organizzazioni criminali: si profila, quindi, uno scenario didilagante, particolarmente esteso ed accentuato nelle regioni più piccole, quelle del Sud e nei territori economicamente più deboli. Lo evidenzia un’analisi del Centro studi di. Il problema ruota attorno alla capienza fiscale delle banche e di Poste Italiane, i principali soggetti coinvolti nella macchina delper la cessione ...

