Superbonus | Bonomi | “Dichiarazioni governo su modifiche ci tranquillizzano”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) – Sul110%, ”credo che ilabbia fatto una riflessione sullo stock dei crediti, che potenzialmente ha in se il rischio di creare una moneta parallela, e quindi ha dovuto per forza intervenire per evitare il rischio. Lefatte ci”. Lo afferma il presidente di Confindustria, Carlo, parlando a margine del forum pmi. Peroccorre fare ”interventi importanti per il mercato lavoro, primo il taglio del cuneo fiscale”. Per mettere i soldi nelle tasche degli italiani ”bisogna tagliare le tasse” e ”credo che in paese che spende oltre 1.000 miliardi di euro possa riconfigurare il 4%-5% di spesa, quindi vuol dire 40-50 miliardi, e avere le risorse per fare questo intervento”. ”Sul tema del credito – ha continuato – una ...