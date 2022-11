Superbonus 110 proroga | ultime notizie

Il presidente di Confindustria: "Per taglio cuneo possibili risorse per 40 - 50 miliardi" Sul%, ''credo che il governo abbia fatto una riflessione sullo stock dei crediti, che potenzialmente ha in se il rischio di creare una moneta parallela, e quindi ha dovuto per forza ...%, cosa cambia L'intenzione è di 'spostare la data di scadenza delle agevolazioni almeno di un mese per chi ha già deliberato in assemblea di condominio e ha già stipulato contratti ', ...Il Superbonus tiene banco nel confronto politico. Ieri, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato il tema in conferenza stampa. Lo ...L'approvazione del Decreto Aiuti quater ha portato novità consistenti per il Superbonus: scende al 90% per i condomini e prevede una soglia reddituale per le unifamiliari ...