Superbike | Razgatlioglu rinvia la festa di Bautista

In indonesia il turco si è imposto in Gara1, ma lo spagnolo è a un passo dal titolo MANDALIKA (INDONESIA) - Toprakvince Gara 1 (la numero 900 nella storia della) in Indonesia e annulla il primo match point di Alvaro Bautista. Dopo la pole position conquistata nella sessione di Tissot ...FESTA RIMANDATA La gara numero 900 della storia dellase la aggiudica Toprak, che diventa anche il pilota più vincente di sempre della Yamaha nelle derivate di serie con 28 affermazioni. Il turco si prende Gara - 1 del Round di ...A Mandalika vince il turco della Yamaha, davanti allo spagnolo di Borgo Panigale che per il titolo deve aspettare la domenica ...Penultimo appuntamento del calendario Superbike. Le derivate di serie in scena a Mandalika. Ecco gli orari per seguire in diretta e in differita le gare ...