Superbike | Razgatlioglu domina gara-1 a Mandalika 2° Bautista che vede il Mondiale | 3° Rea

(Di sabato 12 novembre 2022) Topraksi conferma in grande spolvero ae, dopo una pole position stellare (con 1? di vantaggio sugli inseguitori), vince-1 del Gran Premio dell’Indonesia 2022, valevole come undicesimo e penultimo round stagionale del. Il turco della Yamaha ha conservato la testa della manche dalla prima all’ultima curva, trovando una buona partenza e poi imponendo un passo strepitoso fino alla bandiera a scacchi. Il campione del mondo in carica ha preceduto al traguardo di 4?3 Alvaro, autore di una buona progressione che gli ha consentito di scavalcare Jonathan Rea nella fase centrale della corsa. Lo spagnolo della Ducati, con questo risultato, si avvicina ulteriormente al titolo iridato grazie ai suoi 77 punti di margine su Toprak quando ...

Sesta piazza per Axel Bassani (Ducati) davanti all'iberico Xavi Viergie (Honda), il britannico Scott Redding (BMW) e Michael Ruben Rinaldi con la seconda delle Ducati ufficiali.