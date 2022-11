Superbike | Alvaro Bautista vince il Mondiale con la Ducati se…Le combinazioni per la Superpole Race del 13 novembre

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Grazie alla seconda posizione conquistata oggi nella gara-1 del Gran Premio dell’Indonesia 2022, appuntamento valevole come undicesimo e penultimo round stagionale delha conquistato altri punti preziosissimi in classifica generale. Ora l’iberico ha 77 punti in più rispetto al turco Toprak Razgatlioglu (primo in gara-1) quando mancano complessivamente cinque manche al termine del campionato. Visto l’ampio margine di vantaggio, il titolo potrebbe dunque già arrivare domani con la Tissot. Il pilota dellasi laureerà infatti campione del mondo se chiuderà gara-2 con almeno 10 punti di vantaggio sul suo rivale., Razgatlioglu domina gara-1 a Mandalika. 2°che ...