Superbike | Alvaro Bautista | “Ho pensato a non fare errori Il 2° posto oggi era il massimo”

(Di sabato 12 novembre 2022) Buonissima prova dinella gara-1 del Gran Premio dell’Indonesia 2022, appuntamento valevole come undicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale. Lo spagnolo della Ducati ha chiuso in seconda posizione e ha così conquistato altri punti importantissimi. Ora l’iberico ha 77 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu (vittoriosoin gara-1) quando mancano complessivamente cinque manche al termine del campionato. Al termine della prova,ha affermato (fonte: worldsbk.com): “Sono felice con la seconda posizione perché penso sia ilche potessi raggiungere. Non mi aspettavo questa grande velocità fin dal primo giro, ma sono riuscito a mantenere un ottimo ritmo.” Lo spagnolo ha poi proseguito: “Non ho fatto benissimo nelle ...

... di addirittura un secondo abbondante (1''052), il margione più ampio degli ultimi 15 anni in! In prima fila con loro è scattato Andrea Locatelli (Yamaha), conBautista solo quinto, ...CLASSIFICA MONDIALE2022 1)BAUTISTA 527 DUCATI 2) TOPRAK RAZGATLIOGLU 450 YAMAHA 3) JONATHAN REA 425 KAWASAKI 4) MICHAEL RUBEN RINALDI 271 DUCATI 5) ANDREA LOCATELLI 225 YAMAHA 6) ALEX LOWES 224 ...MANDALIKA (INDONESIA) (ITALPRESS) - Toprak Razgatlioglu vince Gara 1 (la numero 900 nella storia della Superbike) in Indonesia e annulla il primo match poi ...A Mandalika vince il turco della Yamaha, davanti allo spagnolo di Borgo Panigale che per il titolo deve aspettare la domenica ...