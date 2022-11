Superbike 2022 | Mandalika | Toprak grida 900 in gara 1

(Di sabato 12 novembre 2022) Nessun verdetto ufficiale a, dopo1 della, ma la direzione in cui va il mondiale è ormai chiara.Razgatlioglu è imbattibile nella manche del sabato e conquista la vittoria per distacco. Ma Alvaro Bautista centra la piazza d’onore, e fa un passo verso la conquista anticipata del titolo mondiale. Jonathan Rea sale sul podio ma deve assistere alla battaglia vera da spettatore. Bene gli italiani con Andrea Locatelli e Michael Ruben Rinaldi. SBK,: la giornata di prove libere a Lombok: cosa succede in1? Fa caldissimo a Lombok (36 gradi!) e non mancano gli stop forzati. Afizh Siayhrin e Iker Lecuona sono fuori per infortunio, dopo i capitomboli delle prove ...

MANDALIKA - Niente festa al sabato per Alvaro Bautista, che chiude al secondo posto gara - 1 a , durante la tappa in Indonesia valevole per il Mondialedi . Nella prima sfida del penultimo appuntamento stagionale, lo spagnolo di Ducati deve accontentarsi della seconda piazza dietro a Toprak Razgatlioglu , che così mantiene vive le (pochissime) ...Il classe 1984 ha concluso dicendo: 'Quando ero secondo Razgatlioglu era davanti con un ottimo gap, ma anche se fossi stato più vicino a lui non credo avrei potuto combattere con per la vittoria ...Toprak Razgatlioglu ha vince Gara 1 (la numero 900 nella storia della Superbike) in Indonesia annullando il primo match point di Alvaro Bautista. Il pilota turco della Yamaha, partito dalla pole, si è ...A Mandalika vince il turco della Yamaha, davanti allo spagnolo di Borgo Panigale che per il titolo deve aspettare la domenica ...