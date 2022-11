Street Art | un giudice di Torino assolve l’artista Blu perché la sua opera «valorizza» un muro pubblico

Leggi su open.online

(Di sabato 12 novembre 2022) Non vandalismo ma attività artistica in grado di conferire «ornamento, visibilità e valore a un’pubblica grigia e anonima»: con queste motivazioni undiha riconosciuto il valore dellaart,ndo il writer noto con il nome d’arte di “Blu”., 41enne e di origini marchigiane, è considerato tra i migliori al mondo nel suo campo. Finito a processo con l’accusa di imbrattamento a causa di un murale di ispirazione No Tav in un sottopasso ferroviario della Val di Susa, era stato assolto dalla procura lo scorso maggio «il fatto non sussiste». May 9, 2022 Protagonista dell’incriminata, un treno fagocitato da un serpente. Dopo la sua realizzazione, i carabinieri lo avevano identificato e ...