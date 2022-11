Stragi di mafia | il giudice Morvillo non va alle commemorazioni | “Lì c’è chi manda messaggi di convivenza con ambienti di Cosa nostra”

(Di sabato 12 novembre 2022) Si chiudono oggi ledelledi Capaci e Via D’Amelio ma Alfredonon ci sarà. Il magistrato, fratello della pm Francesca, moglie di Giovanni Falcone, morta nella strage di Capaci, ha annunciato la sua assenza con una presa di posizione durissima: “In una giornata dedicata solennemente a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – ha detto – non si può accettare di condividere questo momento con personaggi, inevitabilmente invitati, che non hanno nulla a che fare con i nostri amatissimi indimenticabili giudici”. Nel pomeriggio di oggi, sabato 12, è in programma una cerimonia conclusiva all’aula bunker dell’Ucciardone a Palermo organizzata dall’Associazione nazionale magistrati, dalla Fondazione Progetto Legalità e dalla Fondazione Vittorio Occorsio. L’aula bunker dove si celebrò il famoso ...

L'ex procuratore di Trapani, Alfredo Morvillo, fratello di Francesca, riaccende la polemica su Cuffaro e Dell'Utri ...