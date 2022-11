Stessi metodi | ecco perché l' Ue assomiglia all' Urss

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) Non c'è nulla da fare, le differenze saranno ovviamente tante, ma il metodo è quello: l'Unione Europea ha una concezione dell'azione politica simile a quella della vecchia Unione Sovietica. Il dispositivo politico messo in atto nell'uno e nell'altro caso funziona suppergiù così: ci si pone un obiettivo, solitamente poco realistico ed ideologico, si stabilisce un timing abbastanza rigido di tappe intermedie, si impone a tutti di marciare a tappe forzate verso il traguardo l'obiettivo finale rispettando le tappe. Costi quel che costi, ovvero: pazienza se per raggiungere l'obiettivo si lasciano vittime per strada, in senso metaforico ma anche reale. Era questo il meccanismo che presiedeva ai cosiddetti "piani quinquennali" della Russia comunista, ed è lo stesso che presiede oggi, ad esempio, alle politiche volte alla transizione ecologica. Proprio ieri abbiamo appreso che la ...