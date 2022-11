(Di sabato 12 novembre 2022) Francesco, nel Pd fin dal 2007, ha sbattuto la porta ed è andato via dal Pd per accasarsi nel Terzo Polo: "Non credo più in quel progetto"

ilGiornale.it

Bentancur, Kulusevski e il Milan " In Champions abbiamo beccato il Milan: sono due grandi club chetornando a livelli d'eccellenza. La sfidarossoneri si deciderà a centrocampo: loro hanno ...È il momento "di sciogliere questo nodo: è impossibile avere rapportisovranisti cheall'opposizione dei governi a cui si chiede aiuto ". Anche se le responsabilità in questa vicenda "le ... "Stanno coi 5S". Il Pd perde pezzi: Casini va con Renzi Francesco Casini, nel Pd fin dal 2007, ha sbattuto la porta ed è andato via dal Pd per accasarsi nel Terzo Polo: "Non credo più in quel progetto" ...