Sport in tv oggi | sabato 12 novembre | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 12 novembre 2022) Il weekend chiama, di prassi, gli appuntamenti con le varie disciplineive in giro per il mondo. Loin tv122022, regalerà un menù variegato e palpitante a tutti gli appassionati: calcio, rugby, tennis, motori (Superbike e Formula 1), hockey e speed skating si susseguiranno in tutta questa giornata.in tv: ecco tutto quello che c’è da sapere in merito a questa giornata Ecco tutti gli appuntamenti odierni in: 07.30 Rugby femminile, Nuova Zelanda-Inghilterra – Rai+HD, Rai Play, SkyUno, SkyArena, Sky Go, NOW09.05 Speed skating, Coppa del Mondo Stavanger: 2a giornata – Youtube Skating ISU, 13.00 Euro...