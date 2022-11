Spalletti gongola | ' Prima parte di campionato stratosferica | non era scontato'

(Di sabato 12 novembre 2022) Il Napoli va a 11 punti di vantaggio sulle inseguitrici, almeno per una notte, come sono 11 le vittorie consecutive. Ma Lucianonon saprebbe sceglierne una in particolare. 'Sono state tutte ...

Il Napoli va a 11 punti di vantaggio sulle inseguitrici, almeno per una notte, come sono 11 le vittorie consecutive. Ma Lucianonon saprebbe sceglierne una in particolare. 'Sono state tutte molto sofferte, il quarto d'ora finale di questa gara ci aiuta a sottolineare quanto non sia scontato quello che sta facendo la ...Napoli,: 'Kim un animale, fortissimo. A Liverpool sarà bellissimo''La partita è un po' lo specchio di come porti avanti gli allenamenti, l'atteggiamento che hai nel frequentare lo ... Udinese nei guai, l’annuncio arriva dal dirigente: Spalletti gongola Il presidente del Napoli De Laurentiis, in attesa della sfida contro l'Udinese, ha ricevuto un'ottima notizia: cosa è accaduto in queste ore.L'Udinese, dopo il pareggio contro lo Spezia, si prepara ad affrontare il Napoli. Il tecnico bianconero Sottil, però, è nei guai.