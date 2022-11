Spallanzani | “Fine isolamento Covid dopo 5 giorni senza test negativo”

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) – “In molti Paesi è stato ridotto drasticamente il periodo diper le persone risultate positive a Sars-CoV-2. Noi riteniamo che per gli asintomatici l’possa durare 5dalla positività,bisogno di un ulteriore. Per quanto riguarda le persone con sintomi lievi, riteniamo che l’si possa interrompere a 5 cinquedalla comparsa dei sintomi, sefebbre da 24 ore”. E’ il parere dell’Inmidi Roma al ministro della Salute Orazio Schillaci sulla possibile revisione delle regole dell’, che oggi prevedono per gli asintomatici 5di ‘quarantena’ e poi ...

Live Comune di Venezia

La comunità scientifica ritiene oggi gli auto test strumento accurato e idoneo a documentare ladella contagiosità', conclude lo. 'Le nostre proposte' sull'isolamento dei positivi al ...La comunità scientifica ritiene oggi gli auto test strumento accurato e idoneo a documentare ladella contagiosità", conclude lo. "Le nostre proposte" sull'isolamento dei positivi al ... Riparte il progetto 'La mensa che non spreca!' per il recupero delle eccedenze alimentari (Adnkronos) – “In molti Paesi è stato ridotto drasticamente il periodo di isolamento per le persone risultate positive a Sars-CoV-2. Noi riteniamo che per gli asintomatici l’isolamento possa durare 5 ...Cinque giorni di isolamento per gli asintomatici e cinque giorni anche per chi ha sintomi lievi se non si ha la febbre ma con l'accortezza di usare la mascherina se non ci si è negativizzati nei giorn ...