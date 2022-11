Sottil | «Osimhen ha fatto un gran gol ma lo abbiamo fatto uscire troppo facilmente»

(Di sabato 12 novembre 2022) L’allenatore dell’Udinese, Andrea, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la partita persa contro il Napoli al Maradona. Rimpianti? «È chiaro che venire a giocare qui non è semplice contro la squadra meritatamente prima in classifica, ma avevamo possibilità di andare avanti con chance nette e costruite bene. Però il Napoli se ti deve far gol, deve fartelo diversamente: sul primo golsaltafacile su una palla leggibile, sul secondoVictored è uscita fuori la qualità. Con Ehizibue potevamo riaprirla,sbagliato e loro hannoil terzo gol. Poidimostrato maturità nel ...

Bijol 4,5 : sempre in affanno contro, non riesce mai ad avere la meglio. Sul primo gol il ...5,5 : Udinese dal doppio volto. A differenza di gran parte delle avversarie del Napoli non ...Politano),, Elmas. All. Spalletti. UDINESE (3 - 5 - 2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; .... Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Ammoniti: 25' p.t. Juan Jesus (N), 27' p.t. Walace (U), 37' p.t.Nella sfida contro i friulani i partenopei hanno messo le cose in chiaro già nel primo tempo, andando a segno con Osimhen di testa (15‘) e con ... dopo un avvio di campionato strepitoso la squadra di ...Cade al Maradona l’Udinese nell’ultima gara del 2022. Queste le parole del tecnico Andrea Sottil alle domande dei cronisti.