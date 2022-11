Solo il Napoli può far male al Napoli 3-2 all’Udinese

(Di sabato 12 novembre 2022) Il brivido lo ha aggiunto il. Fino al minuto 79 è stata imbarazzante la superiorità del. Tre a zero e un dominio assoluto. Poi, un improvviso black-out. Una fisiologica deconcentrazione che però la squadra di Spalletti ha rischiato di pagare a caro prezzo. Prima il 3-1 di Netsorovski: minuto 79. Poi, due minuti dopo, il primo errore del campionato del sudcoreano Kim che stranamente si addormenta, si lascia porta via il pallone da Samardzic che con un bel sinistro trova il palo lontano e batte Meret. Da 3-0 a 3-2 in tre minuti. E i 51mila del Maradona smettono di cantare e capiscono che cos’è la paura. Una lezione che farà bene al. Mai abbassare la guardia. Mai sottovalutare gli avversari, anche se sono stati dominati fino a un minuto prima. Per fortuna tutto è bene ...

