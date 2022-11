Smontata la retorica buonista | Così la Francia viola i diritti umani

ilGiornale.it

... alla fine, si possa rivelare la solita pellicola permeata dalla solitapiagnona - ... La Breda, oggi riposizionata in loco, sul bastione, era statadal relitto nel 1984, dopo una ...Anzi, anche qui in perfetta continuità con la diffusapadronale, le destre in ogni loro ...il meccanismo di quasi piena indicizzazione fissato con la Legge 388/2000 che era stata... "Francia e Spagna violano i diritti umani dei migranti" «Oltre 8 mesi di guerra e distruzione, un perfido attacco contro l'ordine internazionale hanno segnato la nostra presidenza come mai prima di oggi. Ogni giorno che passa è un giorno di troppo per le p ...Il Ponte sullo Stretto sarà avveniristico e green. Matteo Salvini replica ai rilavi di Legambiente sull'opera di cui si parla da decenni e ...