Slittino | nuovo raduno per le squadre italiane di Coppa del Mondo in quel di Altenberg

(Di sabato 12 novembre 2022) Il debutto indelsi avvicina: la prima tappa del massimo circuito internazionale è in programma indi Igls (Austria) nel week-end tra il 3 e il 4 dicembre. Fondamentale arrivare al top sia a livello fisico che per quanto riguarda i materiali: la Nazionale italiana disu pista artificiale proseguirà i propri allenamenti la prossima settimana indi, in Germania. Appuntamento da martedì 14 a venerdì 18 novembre. I convocati: Dominik e Kevin Fischnaller, Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler, Leon Felderer, Emanuel Rieder, Leon Felderer, Ludwig Rieder, Lukas Gufler, Fabian Malleier, Patrick Rastner, Nina Zoeggeler, Marion Oberhofer, Sandra Robatscher, Verena Hofer e Andrea Voetter. Foto: Lapresse

