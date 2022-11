Sky – Il Napoli incontra Kvaratskhelia per il rinnovo!

(Di sabato 12 novembre 2022) Ilvuole il rinnovo di Kvicha, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli hato il giocatore. La società azzurra vuole blindare ulteriormentecon un nuovo contratto. Il giocatore georgiano ha fatto vedere tutte le sue qualità in maglia azzurra, ma la sensazione è che possa crescere ancora tanto. Come ammette proprioin una intervista ufficiale ai canali della Serie A. Ecco perché si sono accese tante sirene di calciomercato intorno al nome dell’ex Dinamo Batumi. Ilgli ha già fatto firmare un contratto di 5 anni, ma vuole già provare ad estenderlo modificando l’ingaggio verso l’alto. Un riconoscimento per quanto fatto dal calciatore in questa prima parte di stagione, in cui è stato uno dei trascinatori della ...

... - - > A Catania, Palermo, Trapani,, Salerno, Roma ma anche all'estero ed in particolare ...i quali poi venivano illecitamente smistati i segnali delle trasmissioni delle pay tv come, Netflix,...Chi possiede un abbonamento sia ache a DAZN , inoltre, può attivare 'Zona DAZN' e vedere in tv- Udinese al canale 214 di. Per poter vedere in streaming- Udinese, sarà ...Campionato di calcio di Serie A 2022-23. Calendario delle partite della 14a giornata di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 novembre ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ La quindicesima giornata di Serie A prevede tre partite per gli anticipi del sabato: si parte con Napo ...