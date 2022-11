“Si allenava da solo…” | Sarri-Ronaldo | i retroscena alla Juventus

Sprint e Sport

Da chi la conosce è stato definito "un ritorno a casa" ancheper il semplice fatto che in precedenza proprio lì l'atleta si. Nuove segnalazioni dalla Bassa In Procura a Brescia non si ...A un altro ho fatto la domanda 'perché questo atteggiamentoe oggi e non sempre' Detto questo ... Non posso pretendere da un bambino, che fino a pochi mesi fa sisul campo di plastica e ... 60 chilometri per andare ad allenarsi e 4 gol in una sola partita: il bomber classe 2009 che sogna il Camp Nou