Serie B | Spal Benevento 1-2 | Cannavaro vince la sfida con De Rossi

(Di sabato 12 novembre 2022) Illa 13esima giornata diB contro ladi Daniele De. Fabioladegli ex campioni del Mondo Ilha vinto la 13esima giornata del campionato diB 2-1 contro ladi Daniele Degrazie alle reti di Capellini e La Gumina. Per i biancazzurri, invece, in gol Esposito. Fabioottiene dunque tre punti pesantissimi e batte il suo ex compagno di squadra con cui ha vinto il campionato del Mondo del 2006. L'articolo proviene da Calcio News 24.

