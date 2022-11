Serie A | Napoli come la Juventus | tredici vittorie nelle prime quindici giornate

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) Il, sconfiggendo per 3-2 l’Udinese in casa nella quindicesima giornata del campionato diA 2022/2023, è diventato la seconda squadra della storia in grado di vincere almenodellepartite. La prima è la. I bianconeri, infatti, ci sono riusciti ben quattro volte (2018/19, 2013/14, 2005/06 e 1949/50). Dominante la squadra di Luciano Spalletti, che non poteva affacciarsi alla sosta per i Mondiali 2022 in Qatar con delle sensazioni migliori in vista del proseguo della stagione. SportFace.