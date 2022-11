Serie A e Governo | nuovo piano per le tasse

Leggi su calcioefinanza

Nessun provvedimento "salva calcio" per andare incontro ai club sul tema delle scadenze dei versamenti fiscali e previdenziali rinviate negli ultimi mesi, un vero e proprio fantasma per le società. La data – scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna – non cambierà dunque, e resterà quella tanto temuta del 16 dicembre.