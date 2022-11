Serena Bortone come non l' avete mai vista | i fan non la ricordavano così

(Di sabato 12 novembre 2022) La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha pubblicato una foto del passato che ha sorpreso i fan. Tra le conduttrici più amate del piccolo schermo non può mancare il nome diche ogni pomeriggio è in diretta con il suo Oggi è un altro giorno su Rai Uno. I vertici di Viale Mazzini probabilmente avevano intenzione di alzare l'asticella dell'informazione pomeridiana di Rai Uno ed è per questo che la scelta è ricaduta proprio sull'ex padrona di casa di Agorà.si conferma ancora una volta tra le giornaliste più adatte al piccolo schermo e la foto che ha pubblicato sui social ha stupito davvero tutti. La conduttrice è una grande esperta di politica e questo lo sa bene il pubblico di Rai Tre che per anni l'haal timone di Agorà. La capacità delladi entrare nelle case ...

... la ballerina dello show di Milly Carlucci si è espressa in maniera molto netta e dura contro il cantante che in seguito al suo brutto gesto è stato prima allontanato dal talk diOggi ...Puntata ricca di avvenimenti quella andata in onda su Rai Uno con. Come al solito la giornalista e presentatrice ha condotto il suo Oggi è un altro giorno e proprio nel bel mezzo della puntata è avvenuto un curioso episodio. Tra gli ospiti presenti ...Da qualche anno Serena Bortone è diventata una presenza assidua e praticamente familiare nelle case dei telespettatori italiani con il suo programma Oggi è un altro giorno, in onda dal lunedì al ...Già ospite in questi giorni di Serena Bortone a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1 l'artista aveva detto che da anni non suonava in Russia e che non l'avrebbe fatto neppure ora sempre per difendere i ...