Senato | Leonardi Fdi | ' eletta segretario commissione Sanità | porterò modello Marche'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022) Roma, 12 nov.(Adnkronos) - "Ringrazio i colleghiri che mi hanno indicato in votazione comedella Xdeldella Repubblica. Lasi occuperà di Affari sociali,, Lavoro pubblico e privato e Previdenza sociale". Così Elena, neodelladele coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia. "Lavorando all'interno della potrò continuare a operare nel solco della mia esperienza in Consiglio regionale, prima come Consigliere di minoranza e poi come Presidente dellaregionale della. Esseredi questa ...