Scuola | Anief | Risorse del contratto dovevano essere liberate | è solo l' inizio

ANIEF

188/2022 e i docenti vincitori del concorso straordinario bis per lasecondaria di cui all'... Con particolare riferimento allo straordinario bis, inoltre,ha chiesto di invitare ...... Università e Ricerca per circa 1,4 milioni di lavoratori della"dovevano essere liberate, ... Con questa dichiarazione, a nome dell'e della Cisal, il sindacalista Marcello Pacifico ha ... Scuola, università, ricerca, Afam: dopo 46 mesi, arriva la firma per 1,3 milioni di lavoratori. Anief firma per la prima volta E' quanto afferma, a nome dell’Anief e della Cisal, il sindacalista Marcello Pacifico ha confermato la disponibilità “a sottoscrivere questo rinnovo del contratto nazionale, come era stato detto già ...ANIEF ha chiesto di indicare tra i destinatari dell’anno di prova citati dalla circolare non solo i docenti neoassunti a tempo indeterminat ...