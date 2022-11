Schianto nella galleria Giovanni XXIII | uomo in codice rosso | strada chiusa per ore

(Di sabato 12 novembre 2022) Grave incidente stamattina, sabato 12 novembre 2022,a Roma. Il sinistro si è verificato intorno alle 5.40 ed ha coinvolto due autovetture con altrettante persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. L’incidente Lo scontro si è verificato esattamente all’incrocio con Via della pineta sacchetti. Laè rimastadiverse ore, in direzione Trionfale, per poi essere riaperta intorno alle 9,20 circa. Nell’incidente, avvenuto tra una Smart e una Fiat 500, ha provocato il ferimento di una donna (3, azzurro, non grave) portata per precauzione al San filippo neri e quello di un– che ha avuto la peggio – trasportato in...

Ravenna24ore

Questa non è la prima volta che dei detriti finisconozona, e in futuro la probabilità non ... Non è meglio azzerare tutte le possibilità disulla terra con tutte le dovute precauzioni ...Incidente a Sorico: coinvolti sei giovanissimi, uno è in gravi condizioni. Incidente a Sorico: coinvolti sei giovanissimi, uno è in gravi condizioni Gravissimoserata di ieri, venerdì 11 novembre 2022, lungo la Statale Regina nel territorio del Comune di Sorico. Intorno alle 22 infatti, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei ... Schianto nella zona artigianale di Faenza, una persona ricoverata al trauma center Bufalini – Ravenna24ore.it Una tragedia che ha sconvolto la piccola comunità di Doganella di Ninfa, divisa tra i Comuni di Cisterna e Sermoneta. Poco dopo le cinque di ieri pomeriggio uno schianto sordo ha ...Grave incidente stamattina, sabato 12 novembre 2022, nella galleria Giovanni XXIII a Roma. Il sinistro si è verificato intorno alle 5.40 ed ha coinvolto due autovetture con altrettante persone rimaste ...