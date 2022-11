Scherma | Coppa del Mondo | primo posto per Alberta Santuccio nella prima tappa a Tallin

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) Inizia bene ladeldin che,, vedevincere la sua secondaspada femminile. La catanese ha sconfitto la francese Marie Florence Candassamy 15-11. L’atleta della Fiamme Oro aveva in precedenza battuto nei 64 la svizzera Aurore Favre 15-13 e l’ucraina Dzhoan Bezhura 15-8. Nei 16 il successo di misura 15-14 sull’elvetica Pauline Brunner e ancora il successo con l’ungherese Anna Kun 11-10. Senza storie la semifinale, in cui la portacolori italiana ha regolato la cinese Mingye Zhu per 11-6. Ottavodi Nicol Foietta, eliminata dalla campionessa delcoreana Sera Song 15-8 e il nono ...