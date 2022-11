Scandalo nell' associazione arbitri | l' arresto eccellente per traffico internazionale di droga

(Di sabato 12 novembre 2022)per l'Italiana. Il capo della procura nazionale arbitrale Rosario D'Onofrio è stato arrestato'ambito di una maxi inchiesta della Dda di Milano, condotta dalla GdF, che ha smantellato due gruppi di trafficanti dicapaci di muovere oltre sei tonate di di marijuana e hashish, tra il 2019 ed il 2021. L'ex ufficiale dell'Esercito è finito in carcere con l'accusa di essere «”a persona incaricata (...) anche di organizzare la parte logistica delle importazioni di stupefacente e tra queste attività, (...) di reperire luoghi ove poter effettuare lo scarico in sicurezza dei bancali all'interno dei quali era contenuto lo stupefacente”. D'Onofrio nel frattempo si è già dimesso: l'addio era stato già formalizzato lo scorso 10 novembre, subito ...

Nella giornata di oggi è stato infatti arrestato il procuratore capo dell'Aia (Associazione Arbitri Italiani) Rosario D'Onofrio nell'ambito di una maxi operazione sul traffico di droga condotta dalla ... Nuova scossa per il mondo arbitrale: arresto Rosario D'Onofrio, capo procuratore dell'Associazione italiana arbitri. In manette altre 41 persone in una maxi operazione antidroga ...