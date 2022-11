Sanremo 2023 | Possibili grandi esclusi e possibili grandi ritorni Tutti i nomi

(Di sabato 12 novembre 2022) Ecco quali potrebbero essere i Big in gara al Festival di, e quali, invece, potrebbero restare fuori.

... uno dei primi 8 finalisti selezionati perGiovani 2022 , dopo essere stato ospite questa estate nei principali festival italiani, è pronto a tornare live con One more time Tour, il ...Stavolta, dopo le fughe di notizie delle sue prime tre edizioni alla guida della kermesse, il conduttore e direttore artistico del Festival diin programma dal 7 all'11 febbraio lascia ...Tra le date annunciate anche quelle dei tour di Giorgio Panariello e Checco Zalone. Il 17 marzo è atteso il ritorno sul palco sanremese dello show di Beppe ...Ecco quali potrebbero essere i Big in gara al Festival di Sanremo 2023, e quali, invece, potrebbero restare fuori.