Sampdoria-Lecce 0-2 | decide Colombo e Banda

(Di sabato 12 novembre 2022) (Adnkronos) – Ilbatte 2-0 lanel secondo anticipo del sabato della 15/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Are il match le reti dial 46? del primo tempo eal 38? della ripresa. In classifica i salentini salgono al 15° posto con 15 punti, mentre i blucerchiati restano penultimi a quota 6. L'articolo proviene da Italia Sera.

...si sono dati appuntamento in Corso De Stefanis per aspettare l'uscita del pullman della: ... la contestazione è proseguita così dopo la fine del match perso 2 - 0 col. I supporter ...In classifica i salentini salgono al 15esimo posto Ilbatte 2 - 0 lanel secondo anticipo del sabato della 15/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Ferraris' di Genova. A decidere il match le reti di Colombo al 46' del primo tempo ...Il Lecce annienta la Sampdoria a domicilio. Di Francesco e Banda condannano i blucerchiati alla quarta sconfitta consecutiva dopo quelle contro Inter, Fiorentina ...Segna, mostra un cuore verso la telecamera, esulta, abbraccia i genitori. E poi fa anche un assist. Lorenzo Colombo superstar nel Lecce che vince a Genova contro la Sampdoria e allontana la ...