TGLA7

- In caso di fermo potrebbero aprirsi le trattative per l'estradizione, già chiesta dall'Italia. Parteciperebbero al processo che inizierà a febbraio insieme ad uno zio e due cugini della giovane...con il caso, ma questa volta siamo intervenuti in tempo. E anche i genitori, dopo diversi anni, qualche passo indietro lo hanno fatto. Oggi vivono in Germania e lei, la figlia, potrà... Saman: finalmente si muove il Pakistan: ordine di arresto per i genitori della ragazza sparita In caso di fermo potrebbero aprirsi le trattative per l'estradizione, già chiesta dall'Italia. Parteciperebbero al processo che inizierà a febbraio insieme ad uno zio e due cugini della giovane ...Nel 2017 il padre l’aveva costretta a sposare un cugino in India, ma per la giovane è arrivato il lieto fine: il matrimonio combinato è stato annullato e lei ora è libera di frequentare un giovane con ...