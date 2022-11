Saman Abbas | per i genitori della ragazza ordine di cattura emesso dal Pakistan

(Di sabato 12 novembre 2022) Madre e padre18enne uccisa a Novellara sono latitanti. A febbraio inizia il processo per i parenti (tre sono in carcere) accusati dell'omicidio

"Il Pakistan ha emesso un provvedimento di cattura nazionale " nei confronti dei genitori di, la 18enne pachistana scomparsa e si presume uccisa a Novellara di Reggio Emilia, tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. A riferirlo è Maria Josè Falcicchia, direttrice della seconda ...NOVELLARA (Reggio Emilia) - Sul casoil Pakistan batte un colpo . Il Governo del Paese asiatico ha infatti emesso un ordine di cattura nazionale nei confronti dei genitori della giovane - Shabbare Nazia Shaheen - ...Madre e padre della 18enne uccisa a Novellara sono latitanti. A febbraio inizia il processo per i parenti (tre sono in carcere) accusati dell'omicidio ...Il tribunale civile di Modena ha annullato l’unione tra una donna di 29 anni residente in provincia e un 32enne residente in India, che sarebbe ...