Saman Abbas | per i genitori della ragazza “ordine di cattura emesso dal Pakistan”

(Di sabato 12 novembre 2022) “Ilha valutato di emettere un provvedimento dinazionale” nei confronti deidi, la 18enne pachistana scomparsa e si presume uccisa a Novellara di Reggio Emilia, tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. A dirlo è stata Maria Josè Falcicchia, direttriceseconda divisione dell’Interpol, ospite ieri sera a Quarto Grado su Rete 4. “Nelle scorse settimane – ha spiegato la dirigente – le autorità delhanno recepito la fondatezza delle attività svolte in Italia dai carabinieri di Reggio Emilia e dall’autorità giudiziaria supportata dai servizi di cooperazione di polizia. Dopo una valutazione molto lunga per un caso complicato anche per loro e senza precedenti, hanno deciso di fare propria la ‘red notice’, ossia la richiesta ...