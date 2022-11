Salvini | “La Lega passa dalle parole ai fatti”

(Di sabato 12 novembre 2022) ROMA – Con un post pubblicato ieri sui suoi canali social, e intitolato “Laai”, il ministro delle infrastrutture Matteo, che è anche segretario federale del Carroccio, ha illustrato i primi provvedimenti “per aiutare concretamente lavoratori, imprese e famiglie”. Eccoli qui di seguito: “Libertà di pagare in contanti fino a 5 mila euro; premi ai dipendenti fino a 3mila euro esentasse; scuola: chiuso il rinnovo del contratto atteso da anni per insegnanti e personale; autotrasporti: bonus solo per le imprese italiane; pensioni: aumento medio del 7,3% per tutti, per far fronte all’inflazione; rinnovato lo sconto benzina fino alla fine dell’anno”. L'articolo L'Opinionista.

Lo ha detto il leader della Lega e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini a margine della sua visita a Eicma, alla fiera d Milano Rho, commentando le politiche del governo sui migranti. "Se ...Non sarà affatto facile per l'esecutivo Fratelli d'Italia -- Forza Italia dare concretezza a ... in primis la tassa piatta tanto sbandierata da Salvini per partite Iva fino a 100.000 euro, per la ...