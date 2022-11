Sabato Rai Sport Web e Play | 12 Novembre 2022 | diretta Pattinaggio | Rugby | Pallavolo

(Di sabato 12 novembre 2022) Come ogni fine settimana oggi,12, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky...

... e sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport+ e Sky Sport Arena e in diretta streaming suPlay, Sky Go e NOW. CALENDARIO MONDIALI RUGBY FEMMINILE 202212 NOVEMBRE 07:30 NUOVA ZELANDA - ...Dopo la sfida casalinga contro la Spagna, nella giornata dici sarà il trasferimento a ...00 di lunedì 14 novembre , con la sfida che verrà trasmessa in diretta e in chiaro su3, oppure su ...Canale 5 batte Rai 1 sia nelle 24 ore che in prima serata ... Mediaset poi, ha rimarcato, vince nettamente le sfide – ad alto valore simbolico e commerciale – del sabato sera e della domenica ...Da sabato 12 novembre su Rai 2 torna "Onorevoli Confessioni, c'è vita oltre la politica", il programma che racconta attraverso ritratti inediti vita privata e lati ...