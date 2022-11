Rugby | pagelle Italia-Australia 28-27 | Ange Capuozzo e Pierre Bruno incontenibili | Lucchesi gladiatore

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022)28-27 Danilo Fischetti, 8: giganteggia in mischia, è una garanzia nei placcaggi, sostanzialmente non sbaglia nulla. Partita di una solidità estrema. Gianmarco, 10: un pilone con l’agilità di un trequarti! Impressionanti alcune accelerazioni in campo aperto che hanno letteralmente tagliato in due la difesana. Unvero. Simone Ferrari, 7,5: tanto lavoro sporco, faticatore instancabile, in mischia risulta fondamentale per mettere in difficoltà gli Aussies. Niccolò Cannone, 8: fisicità prorompente, si fa valere in mischia e nelle maul, difficilmente sbaglia una scelta. Sebastian Negri, 7,5: poco appariscente, ma è uno dei segreti dell’arcigna difesana. Con il suo fisico da corazziere non teme i colossi oceanici e ...