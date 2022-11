Rugby | Michele Lamaro | “Abbiamo capito di potercela fare dall’inizio | ora testa al Sudafrica”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Una vittoria che rimarrà nel cuore e nel cervello. All’Artemio Franchi di Firenze l’Italia delha gridato a gran voce di esserci. Nel Test-Match contro l’Australia gli azzurri hanno messo in campo qualità e ardore, riuscendo a prevalere contro gli aussie con il punteggio di 28-27. Un match nel quale gli uomini di Kieran Crowley hanno saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo, trovando compattezza, e soprattutto esaltandosi al cospetto di un avversario di alto profilo. L’obiettivo è chiaro: consolidarsi in un contesto qualificato per proiettarsi alla Coppa del Mondo 2023 nel migliore dei modi. A commentare quanto accaduto in conferenza stampa è stato il “Capitano”,: “Con il CT stiamo lavorando tanto sulla performance, chiaro che vincere fa tutta la differenza del mondo, ma anche perdendo di un punto la prestazione ...