Rugby | Italia batte Australia a Firenze 28-27 Grande impresa | è il primo successo degli azzurri contro i Wallabies

Un'impresa titanica, di quelle che rimarranno nelle pagine dello sport italiano per sempre e che avrà Firenze come protagonista. L'Italia batte per la sua prima volta nella storia l'Australia e centra la seconda vittoria su due nell'Autumn Nations Series. 28 - 27 il finale di una partita meravigliosa, giocata dai Azzurri allo stadio Artemio Franchi di Firenze. A Firenze la Nazionale di Crowley, reduce dalla vittoria su Samoa, conquista il successo per 28-27 nell'Autumn Nations Series, battendo per la prima volta i Wallabies.