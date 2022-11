Rugby | il ct Kieran Crowley esulta | “Gli azzurri erano disposti a morire per la maglia L’Australia non ci ha sottovalutato”

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Una vittoria storica, la seconda a Firenze dopo quella con il Sudafrica, e ora restano solo All Blacks e Inghilterra imbattute contro l’Italia. Un 28-27 ricco di sofferenze, che rischiava la beffa a tempo scaduto, ma gliguidati da Lucchesi, Capuozzo e i fratelli Cannone hanno giocato una partita stupenda e hanno vinto un match incredibile. E la gioia si vede anche dalle parole di coach. “Sicuramente festeggeremo stasera, una vittoria di questo tipo in un test-match ufficiale richiede anche di sapersi godere i momenti positivi”, esordisce il tecnico azzurro in una conferenza stampa mai così affollata. “C’è tanto da imparare da una gara come questa, oggi i ragazzi hanno dimostrato cheper la, e questo è un valore importantissimo che va loro ...