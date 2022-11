(Di sabato 12 novembre 2022) Si è appena conclusa a Firenze la sfida tra Italia e Australia, secondo appuntamento autunnale per gli azzurri del. Al Franchi una sfida tra l’Italia reduce dal bel successo contro le Samoa e i Wallabies, una delle poche nazionali che il nostronon è ancora riuscito are. Ecco come è andata all’Artemio Franchi. Si parte con il forfait dell’ultimo momento di Paolo Garbisi, con Tommaso Allan che passa dalla panchina alla maglia numero 10 e con Edoardo Padovani che va in panchina. Parte subito forte l’Italia che spinge nei 22 avversari dopo il pallone perso dale dopo un minuto Tommaso Allan va sulla piazzola per il 3-0. Risponde subito la squadra dei wallabies, anche in questo caso c’è un fallo della difesa, ma gli ospiti vanno in touche. Ancora fallo azzurro e pareggio Australia con Noah ...

OA Sport

... un'occasione importante per crescere per i nostri giovani. La prima sfida sarà in casa contro ilParma 1931, squadra già affrontata nelle qualificazioni e con cui i bianconeri hanno ...Sei arrivato al Benettonquesta estate. Come giudichi i primi mesi aie a Treviso 'I primi mesi estivi qui a Treviso sono stati molto caldi, mi piacciono le temperature estive, ma alcune ... Rugby, I LEONI DI FIRENZE! Un'Italia leggendaria batte per la prima volta l'Australia 28-27! Per l’orgoglio, ma anche per tornare alla vittoria. Il Trento chiude questa prima fase in casa del Monselice, nel match che vale il settimo posto del ranking. Rimane fermo l’Oltrefersina in attesa di ...Torna il grande Rugby in casa Lyons, con il ritorno in campo della prima squadra nel Peroni TOP 10 e tutte le squadre bianconere in campo. Andiamo ...