Rossetti e Romita lasciano momentaneamente la casa del GF Vip | la produzione interviene

(Di sabato 12 novembre 2022) Da stamani i telespettatori si sono accorti che Patrizianon era nelladel Grande Fratello Vip. Poco ore fa ladel programma ha comunicato che per ragioni di salute la conduttrice ha abbandonatoladi Cinecittà. “Per ragioni di salute, Patriziahalasciato ladi Grande Fratello Vip. Rientrerà nellaappena possibile”.e Gnocchi: i concorrenti si accorgono della loro assenza. Non soltanto Patrizia, sembrerebbe che anche altri concorrenti abbiano lasciato ladel Grande Fratello Vip. Sono diverse ore che non vengono inquadrati anche Attilio ...

ilmessaggero.it

... Per ragioni di salute, Patriziaha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello ... Proprio in questi minuti sarebbero 'spariti' anche Attilioe Charlie Gnocchi e il GF avrebbe ...Patriziadalla parte dell'hairstylist: 'Lo trovo coerente e rispettoso' Intanto nella ...non si poteva non parlare dello screzio che la conduttrice radiofonica ha avuto con Attilio, che ... Gf Vip, scatta il bacio tra Patrizia Rossetti e Attilio Romita: la reazione degli utenti è immediata La concorrente ha lasciato momentaneamente il reality targato Mediaset Patrizia Rossetti ha momentaneamente abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. A ...Una concorrente assente nel reality show: ecco cosa è successo Patrizia Rossetti una protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini, nelle ...