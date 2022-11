Rosario D' Onofrio arrestato | il procuratore capo dell' Aia in manette per traffico di droga internazionale

D'arrestato per traffico di droga internazionale. Il procuratore capo dell'Aia (Associazione italiana arbitri) ed ex ufficiale dell'esercito è finito in manette nella maxi operazione ...D'si è dimesso dal suo incarico di procuratore dell'Aia (Associazione italiana arbitri) dopo che, giovedì scorso, era stato arrestato nell'ambito di un'operazione della Dda di Milano e ...Rosario D'Onofrio arrestato per traffico di droga internazionale. Il procuratore capo dell'Aia (Associazione italiana arbitri) ed ex ufficiale dell'esercito è finito ...Scandalo per l’Associazione Italiana Arbitri. Il capo della procura nazionale arbitrale Rosario D’Onofrio è stato arrestato ...