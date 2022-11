Rosalinda Cannavò vestita da sposa è Katy Perry a Tale e Quale Show | messaggio ad Andrea Zenga | lui orgoglioso

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 12 novembre 2022) Emozione,nto, sensibilità, sensualità:è esplosa in tutta la sua bellezza interiore ed esteriore nel corso della sua strepitosa esperienza a. Lo ha dimostrato puntata dopo puntata, ed anche ieri, in occasione dell’ultima prova prima del Torneo che la vedrà protagonista, ne ha dato prova., crescita strepitosa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.