Rooney attacca Ronaldo | “Il suo comportamento danneggia il Manchester United”

(Di sabato 12 novembre 2022) Un’altra opinione a riguardo. Un altra voce fuori campo, che si aggiunge alla discussione calcistica che più fa gola negli ultimi tempi, quella riguardante l’attuale situazione di Cristianotra le fila del. Può un giocatore che in carriera vinto ben 5 volte il Pallone d’oro diventare un peso per la squadra che ne detiene il cartellino? Stando a ciò che dicono alcuni, sembra proprio di si. A rincarare la dose, ci ha pensato uno che da quelle parti conoscono bene, uno deglinti più prolifici che siano mai passati dalla sponda rossa di. Intervistato nei giorni scorsi da talkSPORT, l’exnte dei Red Devils Wayne, ha voluto spendere qualche parola riguardo la situazione attuale dell’ex giocatore della Juventus, ...

