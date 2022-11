Roma | intercettati 1 700 000 euro di denaro contante non dichiarato all’aeroporto di Fiumicino VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 12 novembre 2022) Controlli serrati da parte dei Finanzieri del Comando Provinciale die dai funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Gli agenti, nei mesi di settembre e ottobre, hanno intercettato circa 1.700.000dinon dichiarati, portati come bagaglio a mano oppure occultati nelle valigie. Nel dettaglio, i finanzieri, nel corso dei normali controlli svolti presso lo scalo aeroportuale di, sono state accertate 116 violazioni per il mancato rispetto delle normative valutarie per un totale di quasi € 1.700.000 di valuta non dichiarata.sequestrato Ilscoperto dai finanzieri, essendo superiore alla soglia di legge, è stato sequestrato in parte. Il sequestro in via amministrativa è a garanzia del versamento della sanzione ...